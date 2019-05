Böse Überraschung für Arzt - Praxis war leer

„Ich habe gedacht, sie nimmt nur das mit, was sie auch selber gekauft hat. Nun sperre ich am 6. Mai auf und habe nicht einmal einen Behandlungstisch!“ - für den Allgemeinmediziner Akbar Rezwan ist bei der Schlüsselübergabe Ende April eine Welt zusammengebrochen. Weil die Hausärztin, die Rezwan nach Pensionsantritt nachgefolgt war und sich in seiner Praxis eingemietet hatte, Ennsdorf verließ, um andernorts tätig zu werden, war der Ort ohne medizinische Versorgung. Nach zweieinhalb Jahren Ruhestand sah es der 73-jährige Rezwan deshalb nur als richtig an, seiner Gemeinde auszuhelfen und selbst wieder in den Arztkittel zu schlüpfen. Das sollte auch planmäßig als Wahlarzt passieren - einen Kassenvertrag bekam er wegen seines Alters nicht mehr -, doch hatte Rezwan offenbar wichtige Details im Vertrag übersehen: „Damals habe ich ihr meine Ordination zur Miete sogar ohne Ablöse überlassen. Ich vertraute auf ihre Kollegialität und nun habe ich allerdings einen Schaden von rund 30.000 Euro.“