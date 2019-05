“OÖ-Krone„: Am Sonntag (5. Mai, 11 Uhr) ist wieder Befreiungsfeier in Mauthausen. Welchen Stellenwert haben solche jährlichen Rituale für die Gedenkarbeit?

Barbara Glück: Ich glaube, es ist ganz ganz wichtig, dass wir die Gedenkkultur weitergeben an die nächste Generation. Das sehe ich als Aufgabe der Gedenkstätte, dass wir den Rahmen und die Möglichkeiten schaffen, dass sich junge Menschen ihr Gedenken selber gestalten können. Wir fragen sie: Was ist euch wichtig an diesem Ort und wie möchtet ihr damit umgehen? Ich glaube, so schaffen wir das Weitergeben des Gedenkens.