Brennender Brummi auf der Tauernautobahn

Brand-Einsatz am Freitag um 22.55 Uhr auf der A10 im Gemeindegebiet von Flachau: Etwa zwei Kilometer vor dem Tauerntunnel, in Fahrtrichtung Villach, hörte ein Lkw-Lenker aus Serbien (61) einen Knall aus dem Motorraum. Umgehend stellte er sein Fahrzeug auf den Pannenstreifen ab und rettete sich aus der Fahrerkabine. Das Fahrzeug ging in Flammen auf. 35 Floriani-Jünger der Freiwilligen Feuerwehr Flachau konnten den Brand löschen.