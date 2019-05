1300 € Strafe bei Verstoß gegen Masern-Impfpflicht

„Oberösterreich schlägt vor, die Masern-Mumps-Röteln-Impfung (MMR) in den verbindlichen Teil des Mutter-Kind-Passes aufzunehmen“, so der Kernsatz in Haberlanders Beschlussentwurf für die Konferenz der Gesundheitsreferenten und -referentinnen der Bundesländer am 10. Mai in Villach.