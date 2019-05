Unfall mit Bummelzug kommt nun in Linz vor Gericht

0,56 Promille

Beim Lenker des Bummelzuges wurden nach dem Unfall 0,56 Promille gemessen. Außerdem soll das Fahrzeug in mehreren Punkten nicht vorschriftsmäßig ausgestattet gewesen sein. Das brachte dem 47-Jährigen nun eine Anklage wegen fahrlässiger Körperverletzung und Gemeingefährdung ein. Am Montag muss er sich in Linz vor dem Richter verantworten. Im Falle eines Schuldspruches drohen bis zu 2 Jahre Haft.