Die Schienendisco auf neuen Spuren . . .

Musik für jeden Geschmack

Unterschiedliche Musikangebote gab es ebenfalls: In der „Party Tram“ sorgte DJ Mosaken für ohrenbetäubende Klänge, in der „Hip Hop Tram“ drückte DJ Indigo auf die richtigen Musikknöpfe. Sicherlich gewöhnungsbedürftig: Eine Nebelmaschine direkt neben dem Musikpult, die ordentlich Dampf in die mobile Disco sprühte. Wie der eine oder andere Besucher zu später Stunde in der Nebelsuppe die Orientierung behielt, bleibt wohl ein Rätsel. Den jungen Partytiger gefiel’s, denn sie lechzen bereits nach der KRONEHIT Tram Party 2020.