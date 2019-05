Lehrberufe greifbar machen

Den Fachkräftemangel an der Wurzel bekämpfen - das ist das Ziel einer ressortübergreifenden Aktion der Bildungs- und Wirtschaftsreferenten des Landes. In Zusammenarbeit mit dem Ecoplus-Park in Wolkersdorf sollen Schüler im Weinviertel praxisnah auf den Berufseinstieg vorbereitet werden.