Antisemitismus: „Keine Toleranz den Intoleranten!“

Eine Erhebung bescheinigt jungen Menschen massive Wissenslücken zum Holocaust. Ist es damit getan, dass alle Schüler Mauthausen besuchen, wie es Staatssekretärin Karoline Edtstadler (ÖVP) vorschlägt?

Sobotka: Ich glaube, dass es notwendig ist, jungen Leuten unsere Geschichte näherzubringen und die Verfehlungen der Geschichte deutlich zu benennen. Zur Aufklärung schweben mir auch Wertekurse in der Schule vor. Aber auch Familie, Vereine und Betriebe sind in der Pflicht. Man muss Antisemitismus entgegentreten. Egal ob am Stammtisch, auf der Straße oder am Sportplatz.

Tibi: Wenn Schüler nicht bereit sind, sich mit dem Holocaust, der im Mord von sechs Millionen Juden gipfelte, auseinanderzusetzen, dann ist das alarmierend. In der Schule ist nicht erlaubt, was in der Moschee erlaubt ist. In der Moschee wird Antisemitismus verbreitet.