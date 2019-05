Frecher Betrüger unterwegs

Immer wieder versuchen Betrüger, Hausbesitzern im Burgenland unnötige „Dienstleistungen“ anzudrehen: Mal sind es Dachrinnenreparaturen, ein anderes Mal das Anstreichen des Gartenzaunes oder der Eingangstüre. Aktuell dürfte wieder ein unseriöser Anbieter im Süden des Landes unterwegs sein. Mehrere Eigenheimbesitzer berichten, dass ein korpulenter Mann in einem schwarzen BMW mit französischem Kennzeichen unterwegs ist. „Der Verdächtige fährt bei Einfamilienhäusern vor, steigt aus und läutet an. Dann versucht er in gebrochenem Deutsch eine Fassadenreinigung oder eine Hausrenovierung zu verkaufen“, schildert ein Bürger. Zuletzt war der mutmaßliche Betrüger offenbar im südburgenländischen Wiesfleck nahe Pinkafeld aktiv.