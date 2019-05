Einkaufen mit Sarah Wiener: Am Boden geblieben

Schützen, was wertvoll ist

Deshalb, so erklärt die Köchin, sei sie auch ein so großer Fan der kleinstrukturierten Tiroler Landwirtschaft. „Ich weiß, was ich esse und kann dem Bauern ins Gesicht schauen“, erklärt sie – und beißt kurze Zeit später in eine frische Tomate. Landwirtschaft, Ernährung und Lebensmittel sind der 56-Jährigen wichtige Anliegen – wenn sie darüber spricht, überschlagen sich die Worte fast: „Gesunde Böden können viermal so viel Wasser aufnehmen, als verdichtete. Ein reichhaltiges Bodenleben bringt einen hohen Hummusaufbau, mehr Vielfalt und Ertrag. Deshalb müssen wir die Vielfalt schützen – unter Menschen, Pflanzen, Tieren und Böden.“