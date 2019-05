41-Jährige verirrt: Bergretter und Heli nötig

Die Frau wollte Freitag gegen 15 Uhr in Söll über den Lengauer Steig auf den Großen Pölven aufsteigen, auf dem schneebedeckten Gipfelplateau verlor sie dann die Orientierung. Über eine steile Rinne wollte die 41-Jährige in Richtung Bad Häring absteigen. Gegen 20 Uhr setzte sie einen Notruf ab, weil sie ohne Hilfe nicht mehr ins Tal gelangen konnte. Sechs Bergretter der Ortsstellen Kufstein und Scheffau suchten mit Unterstützung des Polizeihubschraubers Libelle Tirol mehr als eine Stunden nach der verirrten Wanderin aus Stuttgart, bis sie schließlich in der Dunkelheit mittels Tau geborgen und unverletzt ins Tal geflogen werden konnte.