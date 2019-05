Tierpfleger von Löwen bei Fütterung attackiert

Am Samstagvormittag gegen 10 Uhr hatte die Fütterung im hinteren, eingezäunten Löwengehege gerade begonnen. Der an und für sich erfahrene Pfleger hielt sich gleichzeitig mit zwei kastrierten männlichen Löwen in dem nicht für Besucher einsehbaren Gehege auf. Daraufhin griffen die zwei ausgewachsenen Löwen den Mann an und verletzten ihn schwer.