Mancini: Klopp würde in Italien „getötet“ werden

„In Italien wird übertrieben“

Für Mancini ist deshalb die Situation in England durchaus bemerkenswert. Der Trainer der italienischen Nationalmannschaft glaubt nämlich, dass die Fans in der Serie A nicht so lange Geduld hätten mit den beiden Star-Trainern. „Wir wissen, dass in Italien immer übertrieben wird“, so Mancini zu „Tutto Convocati“. „Reden wir über Pochettino: Er ist seit fünf Jahren bei Tottenham und hat eine großartige Mannschaft, aber er hat nichts gewonnen, in Italien hätten sie ihn getötet. Dasselbe gilt auch für Klopp. In Italien gibt es Trainer, die gewinnen und werden trotzdem in Frage gestellt.“