Neubauer flog Gegnern davon

Bereits nach den ersten acht Sonderprüfungen am Freitag war klar: Der Sieg bei der Wechselland Rallye im steirisch-niederösterreichischen Grenzgebiet für nur über Hermann Neubauer und seine Co-Pilotin Christina Ettel. Nach acht Sonderprüfungsbestzeiten auf ebenso vielen Teilstücken lag das Duo im ZM Racing Ford Fiesta R5 1:01,5 Minuten vor dem, in der Meisterschaft führenden Oberösterreicher Julian Wagner in seinem Skoda Fabia R5.