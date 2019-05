„Darts-Exot“: Nach Graz-Spiel direkt ins Spital

Diogo Portela musste am Freitag bei den Austria Darts Open die Segel streichen. Der Brasilianer unterlag in Runde eins dem Engländer Ryan Searle mit 1:6. Nach der Partie ging’s für den „Darts-Exot“ direkt in Spital. Der Grund: Portela litt bereits vor seinem Erstrundenmatch an einer Lebensmittelvergiftung.