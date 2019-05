Zehn starke Männer retteten Igel aus Falle

Der Schacht war nur einen Meter tief, aber das Tier hätte alleine keine Chance gehabt: Am Freitag hatte ein Igel Glück im Unglück, weil sein Malheur - er war aus unbekannten Gründen in ein Betonloch gefallen - rechtzeitig bemerkt wurde. Ein aufmarksamer Passant rief die Feuerwehr an, die sofort zur Rettung ausrückte. Nicht weniger als zehn starke Feuerwehrleute waren schließlich an der Befreiung des kleinen, stacheligen Zeitgenossen beteiligt, der nach dem Erinnerungs-Schnappschuss im Wald abgesetzt wurde und sich gesund und wohlauf von dannen machte...