Auslosung ergibt für Thiem mehrere heiße Duelle

Dominic Thiem könnte in einem möglichen Viertelfinal-Schlager beim mit 7,279 Mio. Euro dotierten Masters-1000-Turnier in Madrid auf Roger Federer treffen. Dies hat die Auslosung für den zuletzt zweifachen Finalisten in der spanischen Hauptstadt ergeben. Der als Nummer 5 gesetzte Barcelona-Sieger Thiem trifft nach einem Freilos zunächst auf Pablo Carreno Busta (ESP) oder einen Qualifikanten. Im Video oben sehen und hören Sie einen Ausblick von „Krone“-Tennis-Experte Peter Moizi im Gespräch mit krone.at-Sportchef Max Mahdalik.