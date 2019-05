ÖVP macht sich für „Schicksalswahl“ bereit

Kurz: „Wir wissen genau, wo wir hinwollen“

Kurz meinte zu Beginn, dass er noch nicht so viel vom Wahlkampf in Österreich miterlebt habe. Er wisse aber, dass die Kandidaten fleißig unterwegs seien und Vorzugsstimmen sammelten. Die EU-Wahl bezeichnete er als „Schicksalswahl“. Europa habe sehr viele Krisen in den vergangenen Jahren überstehen müssen - wie die Migrationskrise, den Brexit, den Klimawandel oder die Schuldenkrise, so Kurz: „Es waren sehr herausfordernde fünf oder zehn Jahre.“ Die Frage sei nun, ob es zu einer „totalen Zentralisierung“ komme oder nicht, bzw. zu mehr oder weniger Bürokratie. Die Wahl sei eine Richtungsentscheidung: „Wir wissen genau, wo wir hinwollen mit Spitzenkandidat Manfred Weber. Ich freue mich auf den Wahlkampf.“