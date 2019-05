Mädchen über Zwangsheirat: „Lebten wie Sklavinnen“

Eine hübsch eingerichtete Garconniere am Stadtrand von Wien. Der genaue Ort darf nicht bekannt gemacht werden. Genauso wenig wie der wahre Name der 23-Jährigen, die hier wohnt: „Nennen Sie mich Melissa“, sagt sie. Ihre beste Freundin, drei Jahre älter als sie, ist gerade bei ihr zu Besuch. Auch sie will anonym bleiben: „Schreiben Sie, dass ich Selina heiße ...“ Die zwei jungen Frauen - türkischstämmig, geboren und aufgewachsen in Österreich - haben Angst. „Eine Angst, die nie vergehen wird“ - vor ihren Familien: „Fürchterliche Dinge wurden uns von ihnen angetan, in ihrer absurden Tradition - in der Mädchen völlig rechtlos sind.“ Melissa und Selina konnten sich letztlich aus einem Leben in Geiselhaft befreien. Ihre „Clans“, das wissen sie, „werden uns das niemals verzeihen. Und wenn sie es irgendwann schaffen, uns zu finden, droht uns der Tod ...“