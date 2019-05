Betrunkener rast Polizei mit Auto davon - gestoppt

Ein betrunkener Autofahrer hat sich am Freitag in den frühen Morgenstunden in Wien-Meidling der Anhaltung durch die Polizei entziehen wollen. Der 27-Jährige raste mit dem geborgten Pkw davon, überfuhr rote Ampeln und eine Verkehrsinsel. Die Flucht endete mit der Festnahme und Anzeigen. Einen Führerschein besitzt der Inder ebenso wenig wie eine Aufenthaltsbewilligung.