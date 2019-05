Zehnjähriger Bub auf Fahrrad von Auto erfasst

Ein Zehnjähriger aus dem Bezirk Steyr-Land war am 3. Mai gegen 17.55 Uhr mit seinem Fahrrad in der Waldrandsiedlung in Neuzeug, Gemeinde Sierning, unterwegs. Zur gleichen Zeit fuhr ein 56-Jähriger aus dem Bezirk Steyr-Land in diesem Bereich mit seinem Pkw Richtung Norden zur Kreuzung mit der Lettenstraße.