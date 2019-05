Semenya siegt und pfeift auf ihren Testosteronwert

Caster Semenya hat nach ihrem Sieg in ihrem letzten 800-m-Rennen vor Einführung des umstrittenen Regulativs in Doha am Freitag eine klare Ansage gemacht! „Auf keinen Fall“ werde sie mit medizinischen Präparaten ihren Testosteron-Wert senken, um die ab 8. Mai geltenden neuen Regeln zu erfüllen.