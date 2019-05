NBA: Bucks und Blazers im Play-off jetzt voran

Portlands Topscorer in der Partie mit insgesamt 24 Führungswechseln war Christian James „CJ“ McCollum mit 41 Punkten. Aufseiten der Gäste aus Colorado überragte einmal mehr Nikola Jokic mit einem Triple-Double (33 Zähler, 18 Rebounds, 14 Assists). Auch das vierte Match der „best of seven“-Serie findet in der Nacht auf Montag (1.00 MESZ) in Portland statt. 24 Stunden später gastiert Milwaukee erneut in Boston.