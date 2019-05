Direkt bei Chefs lernen: Aktion bringt 600 Jobs

„Aqua“ - also arbeitsplatznahe Qualifizierung - ist die Kurzbezeichnung für ein Schulungsmodell, das vom Arbeitsmarktservice (AMS) in Niederösterreich in diesem Jahr verstärkt ausgebaut wird. Dabei sollen Jobsuchende in Zukunft für einen konkreten Arbeitsplatz direkt im Unternehmen geschult werden. Die Kosten dafür teilen sich Ausbildungsbetrieb sowie AMS. „Ziel dabei ist es, den Betroffenen eine praxisnahe Ausbildung bis zum Lehrabschluss zu ermöglichen“, erklärten AMS-Chef Sven Hergovich, Wirtschaftskammer-Präsidentin Sonja Zwazl und Arbeiterkammer-Präsidentin Markus Wieser dazu in St. Pölten. Bis zu 600 (!) zusätzliche Fachkräfte - vor allem im Pflegebereich zum Beispiel beim Hilfswerk - sollen heuer und 2020 über diesen Weg ausgebildet werden.