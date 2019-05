Hier blamiert sich Sevilla daheim gegen Leganes

Der FC Sevilla hat im Kampf um die spanischen Startplätze in der Fußball-Champions-League einen Rückschlag hinnehmen müssen. Ohne den am Knie verletzten Maximilian Wöber kassierten die Andalusier am Freitag gegen Leganes eine 0:3-Heimniederlage und bleiben damit vorerst auf dem fünften Tabellenplatz.