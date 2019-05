Jury-Mitglied Sarkissova: „Bitte nicht anrufen!“

Dass Unterhaltungsshows nicht immer frei von Fremdschäm-Momenten sind, weiß wohl jeder, der sich solche Formate zu Gemüte führt. Was aber in den vergangenen Wochen bei „Dancing Stars“ passiert war, sprengte schon fast die Grenzen des Erträglichen. Zum einen ließ die Jury kein gutes Haar an Stefan Petzner und irritierte mit Kritik an der Grenze des guten Geschmacks - zum anderen war da die stellenweise etwas weinerliche Performance von Petzner als „Lieblingsopfer“.