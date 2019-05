Kracher gegen Suljovic: Kampfansage von „Barney“!

Mensur Suljovic gegen Raymond van Barneveld: Bereits in der zweiten Runde der Austrian Darts Open am Samstag dürfen sich die Fans auf einen wahren Leckerbissen freuen. Die niederländische Legende setzte sich am Freitag gegen den Engländer Mark Wilson mit 6:1 durch. Nach dem Erfolg gab‘s im Interview (Video oben) mit krone.at-Reporter Mario Drexler gleich eine Kampfansage in Richtung des Österreichers: „Ich werde mich anders vorbereiten und hoffentlich kann ich ihn dann vor seinen Fans besiegen.“