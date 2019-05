70 Jahre nach Superga: Torino holt 1:1 gegen Juve

Am 4. Mai 1949 war eine der besten Mannschaften der Serie-A-Geschichte mit dem Flugzeug an der Basilika von Superga zerschellt. Bei schlechten Sichtbedingungen hatte der Pilot die Kontrolle über die Maschine verloren, alle 31 Passagiere fanden den Tod. Aus Anlass dieses Unglücks gibt es am Samstag eine große Gedenkfeier in der Stadt. Am Freitag erinnerten Transparente im Fanblock an diesen schwarzen Tag in der italienischen Fußball-Geschichte.