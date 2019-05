Haus beschmiert: Schwere Sachbeschädigung in Hall

Zwischen 26. und 29. April verunstalteten bisher unbekannte Täter ein in Bau befindliches Haus in der Haller Fassergasse über insgesamt vier Etagen. Unter Verwendung von schwarzer, grauer und roter Farbe sprühten sie verschiedene Motive und Sprüche auf Wände und Stiegenhäuser. „Durch die Tat entstand ein Schaden im mittlerer vierstelligen Eurobereich“, heißt es von Seiten der Polizei. Da in der näheren Umgebung aus mehreren Mehrparteienhäusern freie Sicht auf die Baustelle besteht, könnte die Tat eventuell beobachtet worden sein. Zweckdienliche Hinweise sind an die Polizeiinspektion Hall in Tirol - 059133 / 7110 - erbeten.