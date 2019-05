Burschen randalierten in Kirche und Ortschaften

Drei Burschen aus Völkermarkt - 15, 16 und 18 Jahre alt - wurden am Freitag von der Polizei ausgeforscht. Sie hatten nicht nur in der Filialkirche Heiligengeist am Berge in Eberndorf randaliert, sondern auch in Eberndorf und Kühnsdorf ihre Spuren hinterlassen. Sie werden angezeigt.