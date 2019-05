Fußgängergruppe von Auto erfasst: Drei Verletzte

Eine Gruppe von Passanten ist am Freitagabend in Wien-Wieden von einem Auto erfasst worden. Zwei Personen wurden leicht, ein Mann (26) schwer verletzt. Der 26-Jährige befindet sich laut Wiener Berufsrettung in Lebensgefahr. Der Lenker dürfte mit seinem Auto in der Operngasse auf Höhe der Technischen Universität von der Straße abgekommen sein.