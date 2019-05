Titelverteidiger Zverev in München früh out!

Der Titelverteidiger unterlag am Freitag dem Chilenen Cristian Garin nach 2:11 Stunden mit 4:6, 7:5, 5:7 und verpasste damit die Chance, das Turnier zum dritten Mal in Folge zu gewinnen. Der 22-Jährige vergab in der spannenden Partie im dritten Satz zwei Matchbälle.