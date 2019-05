Der Mord an Irene wurde vor Ort nachgestellt

Still und heimlich wurde die von Staatsanwalt Marcus Neher beantragte Tatrekonstruktion durchgeführt. Zwischen 10 und 12 Uhr. Beide Beschuldigten wurden separat in zwei verschiedenen Bussen zum Ort des Geschehens gebracht: zur Einödsiedlung in Zell am See, direkt an der Hauptstraße und in Sichtweite des Sees.