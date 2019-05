Imposant: Wie ein Blinder zum „Darts-Genie“ wurde!

Es gibt fast nichts, was er nicht weiß! Kevin Barth ist 26 Jahre alt und von Geburt an blind. Doch das hält ihn nicht davon ab, seiner Leidenschaft nachzugehen. Barth gilt als großes „Darts-Genie“ und arbeitet derzeit als Journalist. Wie er zum Dartssport gekommen ist, wie sein Arbeitsablauf aussieht, wer sein Lieblingsspieler ist und wie sein Siegertipp lautet, verrät der beeindruckende Mann im Gespräch mit krone.at-Reporter Mario Drexler am Rande der Austrian Darts Open.