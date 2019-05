Weißhaidinger startet sensationell in die Saison!

Eine bessere Generalprobe für die Leichtathletik-WM, die in diesem Stadion im Herbst steigt, hätte Weißhaidinger kaum haben können! Serienweise ließ er vor 11.000 Zuschauern Weltklasseleute hinter sich! Dritter wurde Ehsan Hadadi (IRN), Olympia-Zweiter von 2012, mit 66,78 m. So schaffte unser EM-Dritter am Freitag zum dritten Mal in seiner Karriere den Sprung unter die Top 3 der Diamond League.