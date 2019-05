Bauern zittern: Kälteeinbruch bedroht den Kürbis

Grund dafür ist ein Skandinavientief, das Kälte bringt. Und das mit einem Italientief zusammentrifft, das feuchte Luft bringt. Das Ergebnis können wir in „Jackeneinheiten“ messen: „Die Temperatur liegt zwölf Grad unter dem Schnitt, messbarer Schnee ist in dieser Jahreszeit ohnehin außergewöhnlich“, so Zimmermann. Und der kommt - vor allem in der Obersteiermark, da kann es bis 400 Meter herunterschneien. Und nicht nur ein bisserl, „regional fallen bis zu zehn Zentimeter“. Im Süden wird es - viel - Regen geben.