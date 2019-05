Favre mit 180-Grad-Wende: „Wieder alles möglich!“

Der BVB liegt drei Spieltage vor Saisonende zwei Punkte und 16 Tore hinter dem Serienmeister aus München, der am Samstag Tabellenschlusslicht Hannover empfängt. Favre, der gesundheitlich angeschlagen ist und am Freitag kaum sprechen konnte, muss womöglich in Bremen abermals auf Rechtsverteidiger Lukasz Piszczek verzichten. Nach auskurierter Fußverletzung trainierte der 33-jährige Pole laut Favre „die ganze Woche“. Eine Entscheidung falle allerdings erst am Samstag.