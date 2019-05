Hundegipfel: Wien hält an Bestimmungen fest

Sima: „Wien wird an Hundeführschein und Maulkorbpflicht festhalten“

Die für Tierhaltung zuständige Wiener Stadträtin Ulli Sima (SPÖ) betonte in einer Stellungnahme, Wien habe beim Gipfel einmal mehr klargemacht, dass es „keine Aufweichungen“ der strengen Regeln zur Hundehaltung in der Bundeshauptstadt geben werde: „In einer Millionenstadt gibt es schlichtweg andere Voraussetzungen als im ländlichen Raum und daher wird Wien natürlich an den bisherigen gesetzlichen Bestimmungen inklusive verpflichtendem Hundeführschein und Maulkorbpflicht für Kampfhunde festhalten.“ Denn, so versicherte sie, es gehe um die Sicherheit der Menschen - und hier vor allem der Kinder.