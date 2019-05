Grazer Häftling rastete schon wieder aus

Am 29. April stand er mit einem Komplizen wegen Drogenhandels in Graz vor Gericht. Als der Richter das (nicht rechtskräftige) Urteil, 20 Monate Haft, verkündigte, rastete der 25-Jährige aus. Da ihn nur ein Mann bewachte, wurde über Funk Alarm ausgelöst. Uniformierte legten dem Tobenden Handfesseln an. 18 Stunden verbrachte er in der so genannten Sonderverwahrung.