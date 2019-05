„Schläger-Wirt“ redet nicht mit seinen Kollegen

„Der ,KultiWirt‘ ist ein durch und durch gemütlicher Hort oberösterreichischer Gastfreundschaft, an dem auch die Wirtsleute diese Philosophie verinnerlicht haben und leben.“ So die Beschreibung der Wirte-Kooperation, bei der auch jener Gastronom aus Bad Schallerbach Mitglied ist, der am 1. Mai in betrunkenem Zustand vier seiner Gäste beschimpft und verletzt haben soll.