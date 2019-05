Eisenstangen verhinderten Umschneiden von Maibaum

Der 23 Meter hohe Fichtenstamm war am 28. April im Ortsteil Breitenfeld am Tannenriegel aufgestellt worden, in der Nacht zum 1. Mai wollten ihn Unbekannte fällen. „Das war unmöglich“, erklärt Feuerwehrchef Gerald Kaufmann, „denn schon seit zehn Jahren verstärken wir den Stamm mit drei jeweils drei Meter langen Eisenstangen“.