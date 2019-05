Islam-Experte warnt vor neuem Holocaust durch Iran

Das Problem sah er dabei im Islamismus und in der in den 1920er-Jahren in Ägypten gegründeten Muslimbruderschaft, die heute auch in Deutschland und Österreich sehr mächtig sei. Der „New Antisemitism“ werde oft als „Israel-Kritik“ heruntergespielt, etwa von Labour in Großbritannien. Wenn man ihn thematisiere, komme rasch Kritik. „Der Islam fließt in meinem Blut, also wie kann man sagen, ich bin islamophob, nur weil ich den islamischen Antisemitismus kritisiere?“, fragte Tibi.