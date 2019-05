Tirol: 110 Straftaten pro Tag, Rekord bei Klärung

Sechs von zehn Fällen werden geklärt

Gut lachen hat Tirols oberster Exekutivbeamter auch beim Blick auf die Aufklärungsquote. Diese lag im abgelaufenen Jahr bei 58,6 Prozent (+ 3%) und damit deutlich über dem Österreich-Schnitt mit 52,5 Prozent. Heißt: Unsere Polizisten klärten fast sechs von zehn Straftaten auf! Vor zehn Jahren konnte man gerade einmal eine Quote von 44,3 Prozent aufweisen. „Wir konnten das historische Hoch von 2017 noch einmal toppen. Schaut man aber in der Kriminalstatistik in die Tiefe, gibt es noch Bereiche, wo wir nachjustieren müssen“, erklärt Tomac.