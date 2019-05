Spuck-Affäre an Schule zieht immer weitere Kreise

Lehrer „systematisch fertiggemacht“

Genau hier scheiden sich aber die Geister, erzählen HTL-Schüler (die anonym bleiben wollen) der „Krone“: „Dass er gespuckt hat, war nicht okay. Aber dieser Lehrer wurde systematisch von den Schülern in dieser Klasse fertiggemacht.“ Weitere Videos, die im Laufe des Freitags publik wurden, zeigen ihn unter dem Tisch zusammengekauert, während er mit Papierkugeln beschossen wird; oder eingekesselt von Burschen, mit einem Besenstiel regelrecht „hypnotisiert“, wird er mit einer Trillerpfeife malträtiert. Doch die Schikanen gehen noch weiter. Auch Tischtennisbälle wurden der Lehrkraft an den Kopf geworfen. Monatelang sei das so gegangen, erfuhr die „Krone“.