Neue Mathematik-Matura: „Einfacher wird es nicht!“

Maturanten haben viereinhalb Stunden Zeit

Wie berichtet, haperte es 2018 massiv bei der Mathematik-Matura: 22 Prozent der Absolventen an den AHS und 19 Prozent an den berufsbildenden höheren Schulen scheiterten an der schriftlichen Mathe-Klausur. Heuer können die Schüler ihre Zeit selbst einteilen: Bis dato waren Teil eins und Teil zwei strikt getrennt. Sprich, Teil zwei durfte erst nach Abgabe von Teil eins gestartet werden. Ab sofort haben Maturanten die vollen viereinhalb Stunden Zeit.