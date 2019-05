600-Kilo-Anhänger stürzte auf Arbeiter

Der Welser war an seinem Arbeitsplatz in Gunskirchen mit der Installation der elektrischen Anlage an dem etwa 600 Kilo schweren Dreiachsanhänger beschäftigt. Dazu hob er den Anhänger mit einer Hebebühne eineinhalb Meter an und begann mit den Arbeiten unter dem Fahrzeug. Als Schweißverbindungen rissen, stürzte der Anhänger auf den Monteur. Ein 15-jähriger Lehrling aus Stadl Paura leistete sofort Erste Hilfe. Der Verletzte wurde ins Klinikum Wels eingeliefert.