Unaufmerksamkeit kann rasch tödlich enden

Unfälle mit Todesfolge in privaten Pools häufig

Fast die Hälfte der Unfälle passieren in öffentlichen Schwimmbädern oder Seen, über ein Viertel aber in privaten Pools. Besonders prekär: Betrachtet man die Ertrinkungsfälle mit Todesfolge, sind private Pools an erster Stelle – „dort wird der Unfall oft erst spät entdeckt – und die Erste-Hilfe-Kenntnisse der Aufsichtspersonen sind oft mangelhaft“, schildert Schinnerl. Eine gute Nachricht hat der Arzt aber auch: „In Tirol halten sich die Ertrinkungsunfälle in Grenzen. In den vergangenen zwei Jahren betraf es jeweils drei Kinder.“