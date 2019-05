Möwen photobomben seit Tagen Verkehrskamera

Am Montag twitterte Transport for London, die Dachorganisation, die seit 2001 das Verkehrssystem in London koordiniert, erstmals ein Bild der Möwe, die seither immer wieder aufgetaucht ist und just vor der Staukamera Platz genommen hat. Die auf Twitter veröffentlichten Fotos zeigen auch einen zweiten Vogel, der es sich immer wieder dort gemütlich macht.