Pogatetz verlängert beim LASK um eine Saison

Österreichs ehemaliger Teamspieler Emanuel Pogatetz hängt beim LASK noch eine Saison an. Wie der 36-Jährige am Freitag im Rahmen eines Pressetermins verkündete, hat er seinen mit Saisonende auslaufenden Vertrag um ein weiteres Jahr verlängert. Der 61-fache Internationale spielt seit 2017 für die Athletiker. Heuer kam er in der Bundesliga auf bisher 16 Einsätze.