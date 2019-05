Sattes Preisgeld, 12.000 Fans: Darts-Hit in Graz!

Graz ist im Darts-Fieber: An diesem Wochenende gehen in der Premstättner Halle die Austrian Darts Open über die Bühne. Michael van Gerwen, die Nummer eins der Welt, ist genauso wie Österreichs größte Hoffnung, Mensur Suljovic, mit an Bord. 12.000 Fans werden an den drei Tagen erwartet. 140.000 Pfund werden ausgeschüttet. Krone.at-Reporter Mario Drexler ist vor Ort und versorgt Sie mit den wichtigsten Infos - zu sehen oben im Video!